Dow Jones Index: Der schwächste im Bunde!

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

Lieber Leser,

US-Indizes performen zu Beginn der aktuellen Woche sehr gemischt. Während der NASDAQ-Index weiterhin stabil bleibt, nimmt der Dow Jones Industrials Average Index bereits die Tendenz abwärts auf. Damit hat er die von uns anvisierte technische Unterstützung zwischen 20.840-20.870 Punkten nun erneut unterschritten und deutet damit an, dass die Abwärtskräfte deutlich zunehmen.

Transport Index deutlich eingebrochen

Laut der Dow-Theorie sollte sich der Dow Jones Index sowie der Transport Index in der Regel bestätigen, was so viel bedeutet, dass Schwäche im Transportindex in der Regel mit Schwäche im Dow Jones Index beantwortet wird. Der Dow Jones Transportation Index zeigt bereits seit zwei Wochen deutliche Schwäche. Wir haben vor einiger Zeit im Rahmen einer weiteren Analyse festgestellt, dass ein schwacher Transport Index nicht in jedem Fall einen stark stagnierenden Dow Jones Index zur Folge haben muss. Allerdings ist zumindest eine Schwächephase im Dow Jones Index so gut wie immer zu erwarten. Sofern sich die Schwäche nun fortsetzt, dürfte das nächste kurzfristige technische Ziel in etwa zwischen 20.640-20.670 Punkten liegen.

Die NÄCHSTE Tesla-Auto-Aktie wartet auf Sie!

Holen Sie aus dieser verrückten Auto-Aktie den wahrscheinlich größten Börsengewinn 2017 heraus! 3 Gründe, warum Sie jetzt in diese Auto-Aktie investieren müssen! Investieren Sie nicht einen weiteren Cent, bevor Sie diese Aktie gesehen haben!

Klicken Sie jetzt HIER und gelangen Sie zur nächsten Tesla-Aktie!

Ein Beitrag von Rami Jagerali.