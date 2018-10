Dow Jones: Heftiger Absturz!

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

Der Internationale Währungsfonds (IWF) konnte am Mittwoch den Anlegern gehörig die Stimmung vermieden. Das Institut senkte jüngst seine Wachstumsprognose und führte diesen Schritt unter anderem auf anhaltende Handelskonflikte sowie steigende Zinsen zurück. Das ließ die Aktionäre regelrecht in Panik geraten und sie verabschiedeten sich in Scharen von ihren Unternehmensanteilen. Besonders stark zu leiden hatten Tech-Aktien, aber auch andere Branchen wurden in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.