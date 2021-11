Dow Jones: Hält Kursgewinne, führt Aufwärtsbewegung an!

Weitere Suchergebnisse zu "Dow":

Der Dow Jones Industrial Average schwächte sich heute von seinen Tageshöchstständen ab, blieb aber dennoch im Plus. Der Nasdaq und der S&P 500 zeigten im Tagesverlauf ähnliche Entwicklungen. Die Small-Cap-Aktien führten den Aufwärtstrend an.

Überblick

Gegen 15.00 Uhr ET lag der technologielastige Nasdaq fast 0,2 % im Plus. Der Dow Jones Industrials verzeichnete ein Plus von 0,6 %. Der S&P 500 wurde mit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung