Dow Jones: Gesunde Korrektur!

der Dow Jones Index hat nun drei Tage in Folge negativ abgeschlossen. Davor hat der Index 25 Handelstage lang keine zwei aufeinanderfolgenden Tagesverluste verzeichnet. Dies war die steilste Aufwärtsbewegung seit dem letzten Sommer. Betrachtet man die Tagesverluste, so hat der Index bereits seit 100 Tagen keinen Tagesverlust von mehr als 1,0 % verzeichnet. Ist der aktuelle Schwächeanfall also ernst zu nehmen?

Korrektur war zu erwarten

Die nun aufkommende Schwäche war, wie wir bereits zuvor argumentierten, teilweise vorherzusehen. Und dass sie nun möglicherweise tatsächlich eintrifft, ist gut. Denn Erwartungen sollten auch die Möglichkeit haben, sich zu entladen, denn das ist gesund für einen Aufwärtstrend. Vorherzusehen war es vor allem deshalb, weil so gut wie alle sogenannten „Trump-Trades“ nun eingepreist sein sollten. Viel mehr Neues dürfte da nicht mehr so schnell kommen.

Technische Unterstützung erreicht

Dabei hat der Dow Jones Index die von uns zuvor anvisierte technische Unterstützung erreicht. Sie verläuft bei 20.850 Punkten. Schlusskurse, die zumindest auf Tagesbasis darunter liegen, dürften aus der markttechnischen Perspektive weiteres Abwärtspotential bergen. Diesmal in Richtung 20.650 Punkte (Future).

Ein Beitrag von Rami Jagerali.