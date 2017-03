Dow Jones mit Gap

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

Das charttechnische Bild beim Dow Jones ist weiter positiv. Was soll man auch sonst sagen, wenn der US-Leitindex zuletzt fast jeden Tag zumindest intraday neue Allzeithochs testete? Zuletzt zeigte sich im Chart ein Gap = Kurslücke. Eine Frage ist jetzt, ob diese Kurslücke geschlossen wird (das haben Gaps oft so an sich).

Welche Aktien jetzt nach DAX-Anstieg auf 12.000 Punkte die größten Gewinnchancen eröffnen, lesen Sie in unserem neuen Exklusiv-Report. Völlig kostenlos. Hier geht’s zum Download.