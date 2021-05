Dow Jones Futures: Wachstumstitel nur noch schrecklich!

Weitere Suchergebnisse zu "Dow":

Dow Jones-Futures waren wenig verändert am späten Donnerstag, genauso wie die Futures von S&P 500 und Nasdaq. Am Donnerstag waren die großen Indizes gestiegen, während Wachstumstitel weiterhin nachgaben. Inmitten eines weiteren Ansturms von Ergebnisberichten, beispielsweise von Cloudflare und Roku stellte die Federal Reserve am späten Donnerstagfest, dass viele Vermögenspreise „überhöht bewertet“ und „anfällig für erhebliche Rückgänge sind.“ Der Aktienmarkt Rallye zeigte am ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!