Dow Jones-Futures: Diese Aktien drehen am Rad!

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

Die Dow Jones-Futures stiegen am Donnerstagabend leicht an, ebenso wie die S&P 500-Futures und die Nasdaq-Futures. Die Aktienmarktrallye war uneinheitlich, aber Wachstumswerte verbesserten sich im Allgemeinen, nachdem sie in den Tagen zuvor zurückgegangen waren.

Rivian Automotive verzeichnete nach dem starken Debüt des Rivian-Börsengangs am Mittwoch einen Kurssprung. Mehrere andere EV- und Automobilwerte verzeichneten am Donnerstag starke Zuwächse, wobei Xpeng sich einem Kaufpunkt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung