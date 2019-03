Dow Jones: Folgt jetzt ein Megacrash?

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

Im Verlauf der letzten beiden Wochen konnte sich im Dow Jones eine kleine Korrektur in den Vordergrund schieben. Diese Entwicklung hatte ich in meiner damaligen Ausgabe auch so aufgezeigt. Natürlich kann der kleine abwärtsgerichtete Haken noch nicht als ausgewachsene Korrektur angesehen werden. Vielmehr wird durch dessen Auftreten die sich verstärkende Nervosität der Marktteilnehmer manifestiert. Angst müssen Sie vor den Konsequenzen natürlich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Henrik Becker.