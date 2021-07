Dow Jones: Erreicht neues Hoch; Wohnimmobilienaktien steigen!

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

Der Dow Jones Industrial Average handelte am heutigen Aktienmarkt moderat höher und erreichte ein weiteres Allzeithoch, während die wichtigsten Indizes am späten Freitag nahe ihrer Tageshöchststände gehandelt wurden. Der Nasdaq drehte nach einer schwachen Eröffnung ins Plus.

Aktienmarkt heute

Etwa eine Stunde vor Börsenschluss legte der Small-Cap-Index Russell 2000 um 0,2 % zu. Der Nasdaq Composite stieg um 0,1% und war damit ein ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



