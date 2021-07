Dow Jones: Erreicht Hoch, da Metalle, Minen, Düngemittel florieren!

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

Die Aktienmarktrallye ging wieder einmal auseinander, wobei der Dow Jones und der S&P 500 Rekordhochs erreichten. Der Nasdaq testete seine 50-Tage-Linie, bevor er am Donnerstagnachmittag und Freitag die Wochenverluste reduzierte, was durch einen überraschend schwachen Arbeitsmarktbericht unterstützt wurde. Wachstumswerte hatten in dieser Woche jedoch immer noch zu kämpfen. Aktien von Coronavirus-Impfstoffen wie Moderna gerieten unter Druck, als Präsident Biden den Verzicht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung