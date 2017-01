Dow Jones: Die Erfolgsgeschichte geht in die nächste Runde

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

Mittwoch, 25. Januar 2017 – ein historischer Tag an der Börse! Der Dow Jones steigt erstmals in seiner mehr als 130-jährigen Geschichte über die Marke von 20.000 Punkten. Damit hat der bekannteste Börsenindex der Welt seit Trumps Wahlsieg rund 9% an Wert gewonnen und es begann – statt des befürchteten Crashs – jener Kursaufschwung, der gestern mit dem neuen Dow-Jones-Allzeithoch...