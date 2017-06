Dow Jones: Endlich eine neues Allzeithoch!

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

Lieber Leser,

im Zuge der anstehenden US-Arbeitsmarktdaten hat auch der Dow Jones Industrials Index (Future) endlich ein neues Allzeithoch erreicht und deutet weitere Zugewinne an. Nichts zu spüren von „Sell in May“ also?

Wie wir bereits auch für den DAX-Index argumentierten, könnten wir hier den letzten Run vor der verdienten Sommerpause hineinsehen. In unserem Szenario kann sich dieser Run bis etwas Ende nächster Woche hinziehen, bis es einige Tage vor der FOMC-Sitzung dann zur Schwäche kommen würde. In dieser Einschätzung berücksichtigen wir keine politisch bedingten Ereignisse.

Wo liegt das kurz- bis mittelfristige Ziel im Dow Jones Index?

Kurz- bis mittelfristig und aus der markttechnischen Perspektive sehen wir das nächste Ziel in etwa bei 21.600 Punkten liegen. Ob dieses Ziel jedoch noch vor der Sommerpause erreicht wird, bleibt aus unserer Sicht fraglich, wäre aber nicht überraschend, sofern sich die Dynamik fortsetzen kann.

Transport-Index bricht weiter aus

Wie haben in der vergangenen Woche bereits auf den technischen Ausbruch des Transportindex aus dem Korrekturtrend hingewiesen. Das war ein erstes positives Zeichen in Richtung weiter steigende Kurse im Dow Jones Industrials Index. Der Transport Index setzt ebenfalls seinen Ausbruch fort. Kann er gleichfalls ein neues Allzeithoch erreichen, können wir durchaus von einer gesunden Marktbreite sprechen.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.