Dow Jones: Bullenlager bleibt weiterhin skeptisch!

Lieber Leser,

bezüglich US-Aktien gibt es in den USA zwei wichtige Sentiment-Betrachtungen, die bei Anlegern bereits starke Bekanntheit erlangt haben. Das ist zum einen der AAII (American Association of Investors Sentiment Survey)-Indikator sowie zum anderen der NAAIM (National Association of Active Investment Managers)-Indikator. Der erste zeigt gemäß einer Umfrage den prozentualen Anteil der Anleger an, die jeweils bullisch, bearisch oder neutral für die nächsten sechs Monaten eingestellt sind. Der zweite bezieht seine Daten von Mitgliedern und bildet die durchschnittliche Positionierung der aktiven Manager in Aktien ab. Wie es für Sentimentindikatoren für gewöhnlich ist, werden diese als Kontraindikatoren betrachtet.

AAII zeigt Bullen weiterhin in der Unterzahl

Investoren scheinen ein wenig unsicher darüber zu sein, wie es weitergeht. Der AAII-Indikator zeigt nur einen geringfügigen Anstieg bei den Bullen per letzte Woche, einen Abbau bei den Bären und einen Aufbau bei den Neutralen. Hier sind ein paar Bären wohl zu den Neutralen abgewandert. Damit halten sich die jeweiligen Gruppen in etwa die Waage. Das bullische Sentiment ist seit Ende 2016 gefallen und notiert derzeit bei 31,17 %. Das bearische Sentiment ist dementsprechend gestiegen und notiert bei 38,7 %. Die Neutralen halten einen Anteil von 30,13 %. Der NAAIM Indikator zeigt die niedrigsten Aktienquote seit den US-Wahlen an.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.