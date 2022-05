Dow Jones: Die Bullen jubeln - das hat es seit November 2020 nicht mehr gegeben!

Weitere Suchergebnisse zu "Dow":

Finanztrends Video zu Dow



mehr >

Während in den vergangenen Wochen gefühlt jeden Tag negative Nachrichten über die Ticker liefen und die Märkte in die Tiefe gerissen wurden, haben in dieser Woche endlich auch mal die Bullen Grund zur Freude. Ermutigende Firmenbilanzen und optimistische Ausblicke speziell bei Einzelhändlern haben die Bullen an die Märkte zurückgeholt. Darüber hinaus bewerten es einige Marktexperten als positiv, dass die US-Wirtschaft… Hier weiterlesen