Dow Jones: Aufpassen

Nachdem der Dow Jones die Marke von 20.000 Punkten – endlich – geknackt hatte, kam es wie in einem solchen Fall zu erwarten zu schönen weiteren Gewinnen. Doch in den letzten Tagen schwächelte der Index etwas. Nun gilt es aufzupassen, ob die Marke von 20.800 Punkten hält. Solange das der Fall ist, ist hier die Welt gewissermaßen in Ordnung.

