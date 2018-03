Dow Jones: Anleger flüchten – kaufen, kaufen, kaufen?

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

Der Dow Jones hat am Donnerstag mit fast 3 % Minus seine Wochenverluste vergrößert. Es ging innerhalb von einer Woche um annähernd 4 % und in einem Monat um gut 5 % abwärts. Ist dies schon ein Zeichen dafür, dass es jetzt zum Crash kommt? Zumindest aus charttechnischer Sicht spricht eher vieles dafür, dass die Kurse in den kommenden Tagen und ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.