Dow Jones: Acht Tage in Folge im Minus!

der Dow Jones Index hat am Montag den Handel erneut negativ abgeschlossen. Das war der achte Tag in Folge, an dem der Index negativ abgeschlossen hatte. Im Vergleich zur Dauer der Tagesverluste ist die eine relativ lange Spanne, auch wenn der gesamte Kursverfall in diesem Zeitraum nur geringfügig ist. Sollte der Dow Jones auch den neunten Tag in Folge negativ abschließen, wäre es das erste Mal seit 39 Jahren. Danach sah es aber am Dienstagnachmittag noch nicht aus. Acht Tage in Folge schloss der Index zuletzt in 2011 ab.

Unter der Decke ist wieder relative Stärke zu erkennen

Wir haben zuletzt argumentiert, dass der Dow Jones Index bei Erreichen der wichtigsten Unterstützung im Rahmen dieser Korrektur lieber einen Rebound-Versuch starten sollte. Denn darunter wird es etwas kritischer und die Korrektur könnte noch viel tiefer gehen. Diese Unterstützungszone umfasst einen Kursbereich zwischen 20.325-20.375 Punkte. Der besagte Rebound-Versuch ist aktuell gestartet. Jetzt muss der Index also wieder über die beiden zuvor unterschrittenen und Unterstützungen steigen, über die wir kontinuierlich im Verlauf der Korrektur berichtet hatten.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.