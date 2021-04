Dow- Futures gemischt vor Fed-Nachrichten, Biden-Rede, Google erholt sich, Microsoft rutscht ab

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Unsicherheit vor FED-Sitzung

Die Aktienfutures schwankten am Mittwoch in einem gemischten Handel, da die Märkte auf die Ankündigung der US-Notenbank warteten und eine Flut von Gewinnberichten verdauten. Die Google-Muttergesellschaft Alphabet zog nach den Ergebnissen an, ebenso wie Shopify und Advanced Micro Devices. Im Dow Jones führte heute Visa, während Microsoft und Amgen zurückblieben, nachdem sie am späten Dienstag ihre Ergebnisse veröffentlicht hatten.

