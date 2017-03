Dow Chemical: Starke Zahlen beflügeln den BASF-Rivalen!

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Chemical":

Lieber Leser,

das am Umsatz gemessen nach BASF weltweit zweitgrößte Chemieunternehmen Dow Chemical hat für das Jahr 2016 sehr solide Zahlen geliefert. Die Aktie hat dementsprechend reagiert und seitdem einen Sprung von 10 % nach oben gemacht. Seit Anfang 2016 steht ein Wertgewinn von knapp 59 % zu Buche. Damit aber hatte die Aktie in den letzten vier Monaten mehrmals ein neues Allzeithoch erreicht und brach aus der wichtigen Preiszone bei 57 US-Dollar je Aktie aus. Sie bleibt daher in diesem Bereich technisch gut unterstützt. Schauen wir in die Zahlen rein.

Gute Zahlen bei leichter Überbewertung

Die Umsätze sind in 2016 in jedem Quartal im Vergleich zum Vorjahr gesteigert worden und erstmals hatte man in Q4 2016 wieder seit Q2 2015 einen Umsatz von über 13 Mrd. US-Dollar erzielt. Insgesamt ist das starke Umsatzwachstum auf die Intergration von Dow-Corning zurückzuführen.

Es bestand zuvor ein Joint-Venture zwischen Dow Chemical und Corning Inc., einem Spezialisten auf dem Gebiet Silizium-und Silikonchemie. Dow Chemical hat Corning Inc. nun komplett übernommen. Für das gesamte Jahr beträgt der Gewinn je Aktie 3,57 US-Dollar. Damit beläuft sich das aktuelle KGV von Dow Chemical auf 20,5 und deutet eine leichte Überbewertung an.

Auto-Aktie lässt die Börse jubeln

Der Automarkt steht vor der größten Revolution seit Jahrzehnten! Zögern Sie also nicht, sondern schlagen Sie auf der Stelle zu. Das ist die größte Gewinnchance 2017.

>> Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie den Namen der Top-Auto-Aktie 2017 kostenlos!

Ein Beitrag von Rami Jagerali.