Dow Chemical-Aktie: Auf dem Weg nach oben!

Weitere Suchergebnisse zu "Dow":

Am Donnerstag hat Dow Chemical einen wichtigen technischen Meilenstein erreicht: Das Relative-Stärke(RS)-Rating sprang in den 80-plus-Bereich. Sie hat sich auf auf 82 verbessert. Am Vortag hatte der Wert noch bei 78 gelegen. Wenn Sie die besten Aktien zum Kaufen und Beobachten recherchieren, sollten Sie ein Auge auf die relative Preisstärke haben.

Das einzigartige IBD Rating identifiziert die Marktführerschaft mit einer Bewertung von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung