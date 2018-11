Dover Motorsports: Aktienanalyse vom 11.11.2018: War das alles?

Weitere Suchergebnisse zu "Dover":

Der Dover Motorsports-Schlusskurs wurde am 09.11.2018 an der Heimatbörse New York mit 2,11 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Freizeiteinrichtungen".

Nach einem bewährten Schema haben wir Dover Motorsports auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Dividende: Bei einer Dividende von 3,79 % ist Dover Motorsports im Vergleich zum Branchendurchschnitt Recreation Facilities & Svcs (2,79 %) bezüglich der Ausschüttung nur leicht höher zu bewerten, da die Differenz 1 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Hold" ableiten.

2. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Dover Motorsports-Aktie abgegeben. Davon waren 1 Bewertungen "Buy", 0 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Dover Motorsports-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Dover Motorsports vor. Unterm Strich erhält Dover Motorsports somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

3. Fundamental: Dover Motorsports ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Recreation Facilities & Svcs) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 19,25 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 56 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 43,73 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.