Dover: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Weitere Suchergebnisse zu "Dover":

Für die Aktie Dover stehen per 08.06.2020, 05:17 Uhr 107.6 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Dover zählt zum Segment "Industriemaschinen".

Wie Dover derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Dover als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 3 Buy, 5 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Dover vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 97,43 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von -9,45 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 107,6 USD beträgt, was einer "Sell"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Hold".

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Dover-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 102,67 USD. Der letzte Schlusskurs (107,6 USD) weicht somit +4,8 Prozent ab, was einer "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen Wert (91,25 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+17,92 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Dover-Aktie, und zwar ein "Buy"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Dover-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

3. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 19,83 liegt Dover unter dem Branchendurchschnitt (60 Prozent). Die Branche "Maschinen" weist einen Wert von 48,96 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.