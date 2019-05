Douglas Emmett: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Douglas Emmett. Die Aktie notiert im Handel am 08.05.2019, 07:40 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 40,52 USD.

Wie Douglas Emmett derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Douglas Emmett-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 1 "Buy"-, 1 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Douglas Emmett vor. Alles in allem erhält Douglas Emmett eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 71,63 und liegt mit 23 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: ) von 92,61. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Douglas Emmett auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

3. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Douglas Emmett weist derzeit eine Dividendenrendite von 2,52 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("") von 4,19 %. Mit einer Differenz von lediglich 1,67 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Sell" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.