Douglas Aktie: Rausputzen für den Börsengang?

Douglas gilt bis heute als ein heißer Kandidat für einen künftigen Börsengang. Schon im Jahr 2015 war eigentlich ein IPO geplant, quasi in letzter Minute kam es dann aber doch zum Verkauf an den Finanzinvestor CVC. Experten gehen jedoch davon aus, dass dieser den hiesigen Marktführer der Pafümhändler nicht allzu lange halten will. Stattdessen wird erwartet, dass das Management vor allem ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.