Dortmund gewinnt Spitzenspiel gegen Gladbach mit 1:0

DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmund hat das Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga gegen Tabellenführer Borussia Mönchengladbach gewonnen.



Auch ohne den aus disziplinarischen Gründen suspendierten Jadon Sancho setzte sich die Elf von Trainer Lucien Favre am Samstagabend mit 1:0 (0:0) durch und sicherte sich nach drei Remis in Serie den vierten Saisonerfolg. Den entscheidenden Treffer in der temporeichen Partie markierte der Ex-Gladbacher Marco Reus (58.).

Mit 15 Punkten ist der BVB punktgleich mit dem FC Bayern sowie einen Zähler hinter Spitzenreiter Gladbach und dem VfL Wolfsburg Vierter. Allerdings leisteten die Dortmunder auch eine unfreiwillige Steilvorlage für Erzrivale FC Schalke 04: Die Gelsenkirchener könnten am Sonntag mit einem Sieg bei 1899 Hoffenheim Gladbach von der Spitze verdrängen./yyzz/DP/zb