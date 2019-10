Dortmund gegen Gladbach, Bochum gegen Bayern und Bielefeld gegen Schalke: die Topspiele der 2. Runde des DFB-Pokals am Dienstag und Mittwoch live bei Sky

Unterföhring (ots) -- Sky zeigt am Dienstag und Mittwoch alle 16 Begegnungen desAchtelfinals des DFB-Pokals live in Original Sky Konferenz undals Einzelspiele, 14 davon exklusiv- In weiteren Duellen treffen Wolfsburg auf Leipzig, St. Pauli aufFrankfurt und Leverkusen auf Paderborn- Mit Sky Ticket (skyticket.de) können alle Fans tages-, wochen-oder monatsweise auch ohne Vertragsbindung live dabei sein- Der Sky Hammer Herbst: Die besten Sport-Momente von Oktober bisNovember mit der Bundesliga, UEFA Champions League, PremierLeague, DFB Pokal, Nitto ATP Finals, Formel 1, Golf, Handballund Wrestling. Weitere Infos: https://www.sky.de/herbstUnterföhring, 28. Oktober 2019 - Wer überwintert im Pokal und erhält sich damitdie Chance auf ein großes Pokalfinale in Berlin? Am kommenden Dienstag undMittwoch wollen die 32 verbliebenen Mannschaften den nächsten Schritt inRichtung DFB-Pokalfinale am 23. Mai 2020 in Berlin machen. Sky überträgt alle 16Partien der 2. Pokalrunde wahlweise einzeln und in der Original Sky Konferenz.Zum Auftakt der Pokalrunde am Dienstagabend unter anderem zur Partie zwischendem Zweitligisten VfL Bochum und dem Rekordmeister und Rekordpokalsieger BayernMünchen. Die Bayern hatten sich als Titelverteidiger in der 1. Runde mit 3-1gegen den Regionalligisten Energie Cottbus durchgesetzt. Parallel kommt es zumErstligaduell zwischen Bayer 04 Leverkusen und dem SC Paderborn. Zudem mussSchalke den schweren Gang auf die Bielefelder Alm antreten. Die Arminia iststark in die Zweitligasaison gestartet und zählt zu den Aufstiegskandidaten.Auf packende Pokalduelle dürfen sich Fußballfans auch am Mittwochabend freuen.Am frühen Abend heißt es VfL Wolfsburg gegen RB Leipzig im reinenBundesligaduell. Das Topspiel der zweiten Pokalrunde findet in Dortmund statt.Der BVB spielt dann Borussia Mönchengladbach. Auf eine hitzige Partie darf sichEintracht Frankfurt einstellen, die zum Hamburger Millerntor reisen und gegenden FC St. Pauli bestehen müssen.Sky berichtet an beiden Tagen jeweils ab 18.00 Uhr live und zeigt alle Partiendes Abends live. Neben der exklusiven Sky Konferenz mit jeweils allen Spielendes Abends überträgt Sky alle 16 Paarungen auch als Einzelspiele, 14 davonexklusiv im deutschen Fernsehen.Mit dem Sky Abo oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei seinDie Pokal-Übertragungen sind mit dem Sky Abonnement im Rahmen des Sport-Pakets(sky.de/bestellung-angebote) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mitSky Go auch unterwegs.Außerdem können mit Sky Ticket (skyticket.de) auch alle Fußballfans, die nochkeine Sky Abonnenten sind, ohne lange Vertragsbindung bei allenLive-Übertragungen von Sky Sport live dabei sein. Über den flexiblenStreaming-Service sind alle Inhalte auf einer Vielzahl von Geräten wie unteranderem Laptops/PCs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und Smart-TVs bzw.über den Sky Ticket TV Stick verfügbar.Darüber hinaus sind alle Spiele auch in zahlreichen Sky Sportsbars verfügbar.Die 2. Runde des DFB-Pokals am Dienstag und Mittwoch:Dienstag18.00 Uhr: Die Original Sky Konferenz *exklusiv* live auf Sky Sport 2 HD18.20 Uhr: Hamburger SV - VfB Stuttgart *exklusiv* live auf Sky Sport 4 HD18.20 Uhr: 1.FC Saarbrücken - 1.FC Köln *exklusiv* live auf Sky Sport 5 HD18.20 Uhr: SC Freiburg - Union Berlin *exklusiv* live auf Sky Sport 6 HD18.20 Uhr: MSV Duisburg - TSG Hoffenheim *exklusiv* live auf Sky Sport 7 HD19.50 Uhr: VfL Bochum - Bayern München live auf Sky Sport 3 HD20.35 Uhr: Arminia Bielefeld - FC Schalke 04 *exklusiv* live auf Sky Sport 4 HD20.35 Uhr: Bayer 04 Leverkusen - SC Paderborn *exklusiv* live auf Sky Sport 5 HD20.35 Uhr: Darmstadt 98 - Karlsruher SC *exklusiv* live auf Sky Sport 6 HD22.45 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport 2 HDMittwoch18.00 Uhr: Die Original Sky Konferenz *exklusiv* live auf Sky Sport 2 HD18.20 Uhr: Werder Bremen - 1.FC Heidenheim *exklusiv* live auf Sky Sport 3 HD18.20 Uhr: VfL Wolfsburg - RB Leipzig *exklusiv* live auf Sky Sport 4 HD18.20 Uhr: 1.FC Kaiserslautern - 1. FC Nürnberg *exklusiv* live auf Sky Sport 5HD18.20 Uhr: SC Verl - Holstein Kiel *exklusiv* live auf Sky Sport 6 HD20.35 Uhr: Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach live auf Sky Sport 3 HD20.35 Uhr: FC St. Pauli - Eintracht Frankfurt *exklusiv* live auf Sky Sport 4 HD20.35 Uhr: Hertha BSC Berlin - Dynamo Dresden *exklusiv* live auf Sky Sport 5 HD20.35 Uhr: Fortuna Düsseldorf - Erzgebirge Aue *exklusiv* live auf Sky Sport 6HD22.45 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport 2 HD 