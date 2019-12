Dortmund fordert im Spitzenspiel Tabellenführer Leipzig

Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

BERLIN (dpa-AFX) - RB Leipzig will mit dem siebten Sieg in Serie seine Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga behaupten.



Die Sachsen werden am Dienstag (20.30 Uhr/Sky) im Topspiel vom Dritten Borussia Dortmund gefordert. Für den BVB ist das vorletzte Duell vor der Winterpause ein Schlüsselspiel, denn bei einer Niederlage würde Leipzig seinen Vorsprung auf die Borussen auf sieben Punkte ausbauen.

Im Tabellenkeller hofft Werder Bremen gegen den ebenfalls abstiegsbedrohten FSV Mainz 05 auf drei Punkte. Aufsteiger 1. FC Union Berlin könnte mit einem Erfolg gegen die TSG 1899 Hoffenheim an den Kraichgauern in der Tabelle vorbeiziehen. Der FC Augsburg würde mit einem Sieg gegen den Tabellen-16. Fortuna Düsseldorf seinen Platz im Mittelfeld festigen./deg/DP/jha