Dortmund in Brügge und der FC Bayern bei Benfica Lissabon: Zum Start der neuen UEFA Champions League Saison am Dienstag und Mittwoch live und exklusiv bei Sky

Unterföhring (ots) -- Sky überträgt am Dienstag und Mittwoch jeweils ab 18.55 Uhr und21.00 Uhr alle Spiele und alle Tore des ersten UEFA ChampionsLeague Spieltags live in der exklusiven Original Sky Konferenz- Die Partie Club Brügge gegen Borussia Dortmund am Dienstag, liveund exklusiv ab 19.30 Uhr auf Sky Sport 2 HD (Anstoß 21 Uhr)- Am Mittwoch ab 19.30 Uhr das Spiel Benfica Lissabon gegen BayernMünchen live und exklusiv auf Sky Sport 2 HD (Anstoß 21 Uhr)- Didi Hamann und Steffen Freund am Dienstag, Lothar Matthäus undRené Adler am Mittwoch zu Gast im Studio- Free-TV Premiere: Erste Spielszenen der frühen Partien inHalbzeitpause der späten Spiele ab ca. 21.50 Uhr und allerPartien des Abends ab 23.00 Uhr sowie ausführlicheHighlight-Zusammenfassungen ab 0.00 Uhr auf Sky Sport News HD,skysport.de und in der Sky Sport App- Mit Sky Ticket tages-, wochen- oder monatsweise auch ohne langeVertragsbindung bei allen Spielen live dabei seinUnterföhring, 17. September 2018 - Nach dem Start in dennationalen Ligen rollt ab Dienstag auch in der Königsklasse wiederder Ball. Nach dem dreifachen Triumph von Real Madrid ist derFavoritenkreis der Titelanwärter in diesem Jahr so groß wie nie, umdie Erfolgsserie der Madrilenen zu beenden. Mit dazu zählt inFachkreisen auch der FC Bayern, der am Mittwoch beim Gastspiel beiBenfica Lissabon in die Gruppenphase einsteigt. Nach dem souveränenSaisonstart in der Bundesliga mit drei Siegen sind die Münchenerbestens präpariert für Spiel in Lissabon. Neben dem deutschenRekordmeister startet auch Borussia Dortmund mit einem Auswärtsspielbei Club Brügge in die neue Champions League Saison. Nach den wenigüberzeugenden Auftritten in der Königsklasse in der Vorsaison ist derBVB auf Wiedergutmachungs-Tour. Die Elf rund um den neuen TrainerLucien Favre ist überzeugend mit 7 Punkten in die Bundesliga-Saisongestartet.Sky überträgt alle Spiele und alle Tore der Königsklasse amDienstag und Mittwoch jeweils ab 18.55 und 21.00 Uhr in derexklusiven Original Sky Konferenz auf Sky Sport 1 HD. Sendungsbeginnist jeweils um 18:30 Uhr. Zudem strahlt Sky auf Sky Sport 2 HD amDienstag und Mittwoch die beiden Partien Club Brügge gegen BorussiaDortmund und Benfica Lissabon gegen FC Bayern München exklusiv imdeutschen Fernsehen aus.Die Live-Vorberichterstattung "Champions Countdown" beginnt um18.30 Uhr, sowohl im Pay-TV als auch bei Sky Sport News HD. AmDienstag begrüßt dann ab 19.30 Uhr Moderator Michael Leopold dieZuschauer aus dem Studio. Bei ihm zu Gast sind Sky Experte DidiHamann, der Ex-Nationalspieler Steffen Freund und der Journalist JörgAlthoff, Sport-Redakteur der Bild. Sie stimmen die Zuschauer nebendem Spiel von Borussia Dortmund auch auf die weiteren Top-Partien desAbends ein. Schalke 04 hat es in der Königsklasse am Dienstagabendmit dem FC Porto zu tun. Zudem feiert Inter Mailand gegen TottenhamHotspurs nach sieben Jahren Abstinenz seine Rückkehr in derKönigsklasse. Außerdem kommt es zum deutschen Trainerduell bei FCLiverpool gegen Paris St. Germain, wenn Jürgen Klopp und ThomasTuchel aufeinandertreffen.Am Mittwoch sind dann ab 19.30 Uhr Sky Experte Lothar Matthäus,René Adler, Torhüter von Mainz 05 und Ex-Nationaltorhüter, sowieChristian Falk, Fußball-Chef bei der Sportbild, bei ModeratorSebastian Hellmann zu Gast. Neben dem Spiel der Bayern überträgt Skysämtliche Partien am Mittwoch in der Original Sky Konferenz, darunterdie Premiere der TSG Hoffenheim in der Champions League bei SchachtarDonetzk und die Partie des Titelverteidigers Real Madrid gegen ASRom.Im neuen Talk- und Analyseformat "Champions Corner" wird amDienstag und Mittwoch erstmalig Moderator Florian Schmidt-Sommerfeldmit seinen Gästen an von 20.45 bis 23.00 Uhr auf Sky Sport News HDdas aktuelle Geschehen in den Stadien kommentieren und analysieren.Neben den beiden festen Mitdiskutanten Mirko Slomka und Margot Dumontwerden am Dienstag Sky Kommentar Wolff Christoph Fuss und am MittwochUli Köhler zu Gast sein.Sky Sport News HD zeigt ab 23.00 Uhr die ersten Highlights, ab0.00 die ersten ausführlichen Zusammenfassungen im Free-TVUnmittelbar nach dem Ende der Live-Spiele sind auf Sky Sport NewsHD bereits die ersten Spielszenen der Begegnungen des Abends zusehen, zunächst in Kurzform im Rahmen der regulären "Late NightNews". Erste Spielszenen der frühen Partien des Abends sind bereitsdirekt nach Abpfiff digital verfügbar und werden in der Halbzeitpauseder späten Partien um circa 21.50 Uhr gezeigt.Ab 0.00 Uhr präsentieren die Moderatorinnen Jessica Libbertz(vorher Kastrop) am Dienstag und Britta Hofmann am Mittwoch "AlleSpiele, alle Tore". In dem einstündigen Format werden auf Sky SportNews HD die ersten ausführlichen Highlight-Zusammenfassungen allerPartien des Abends im Free-TV gezeigt.Im Pay TV auf Sky Sport 1 HD und Sky Sport 2 HD:Sky Sport 1 HD18.30 - 18.50 Uhr: "Champions Countdown"18.50 - 20.55 Uhr: Original Sky Konferenz der beiden frühen Spiele(Anstoß 18.55 Uhr)20.55 - 23.00 Uhr: Original Sky Konferenz der sechs späten Spiele(Anstoß 21.00 Uhr)23.00 - 23.45 Uhr: Analyse im Studio23.45 - 0.15 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore"Sky Sport 2 HD:19.30 - 23.00 Uhr: "Dienstag/Mittwoch der Champions" und dieEinzelspiele "Club Brügge gegen Borussia Dortmund (Dienstag, 21 Uhr)und "Benfica Lissabon gegen FC Bayern München (Mittwoch, 21 Uhr)23.00 - 23.30 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" (Erstausstrahlung)23.30 - 0.00 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore"0.00 - 2.00 Uhr: Das zweite Einzelspiel des Abends mit deutscherBeteiligung "FC Schalke 04 gegen FC Porto" (Dienstag) und "SchachtarDonetzk gegen TSG Hoffenheim" (Mittwoch) (zeitversetzte Ausstrahlungin voller Länge)Die UEFA Champions League 2018/19 im Free-TV auf Sky Sport NewsHD:18.30 - 18.50 Uhr: "Champions Countdown"19.30 - 20.45 Uhr: "Dienstag/Mittwoch der Champions"20.45 - 23.00 Uhr: "Champions Corner"23.00 - 0.00 Uhr: "Late Night News"(inkl. erster Spielszenen desAbends)0.00 - 1.00 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore"Mit den Supersport Tickets flexibel auch ohne langeVertragsbindung live dabei Mit Sky Ticket (skyticket.de) können auchalle Fußballfans, die keine Sky Kunden sind, mit flexiblen Tages-,Wochen- und Monatstickets ohne lange Vertragsbindung live dabei sein.Über das Internet bietet Sky Ticket alle Inhalte auf einer Vielzahlan Geräten wie Smart-TVs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones undweiteren Streaming-Geräten. Ausführliche Informationen sind unterskyticket.de verfügbar.Die UEFA Champions League live bei Sky und Sky Go sowie ohne langeVertragsbindung mit Sky Ticket und in zahlreichen Sky Sportsbars:Das neue Sky:Das neue Sky ist einfacher, schneller, besser und schöner als jezuvor. Ab sofort genießen Sky Kunden in Deutschland und Österreichmit Sky Q Europas bestes Entertainment-Erlebnis. Und mit dem Launchdes neuen Sky Ticket geht die Innovationsoffensive unvermindertweiter. Das neue Sky stellt konsequent die Wünsche der Zuschauer inden Mittelpunkt, sei es über neue und verbesserte Produkte undServices für jeden Kunden, eine einfachere und übersichtlichereAngebotsstruktur, sowie neue innovative Partnerschaften undexklusiven Content für Sky Kunden.Über Sky Deutschland:Mit rund 5,2 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2,3Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu denführenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht ausLive-Sport, Spielfilmen, Serien, Shows, Kinderprogrammen undDokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring beiMünchen ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc.Über 23 Millionen Kunden in sieben Ländern sehen die exklusivenProgramme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: Juni2018).Pressekontakt:Kontakt für Medien:Jens BohlSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 69jens.bohl@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell