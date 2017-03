Dortmund Airport geht mit neuem Leitmotiv an den Start (FOTO)

Dortmund (ots) -Flughafen-Geschäftsführer Udo Mager hat im Februar gemeinsam mitder neuen Partner-Agentur MOSAIK MANAGEMENT das neue Leitmotiv imTerminal präsentiert. Das neu gestaltete Motiv wird den DortmundAirport künftig bei allen Werbe- und Kommunikationsauftritten imBereich Print und Online begleiten und löst damit das seit 2010bestehende Motiv ab.Die Nähe zum Dortmunder Flughafen ist für viele Passagiere einwichtiges Kriterium bei der Wahl für den Abflughafen und soll daherauch weiterhin die zentrale Botschaft des Leitmotivs sein. Bei derGestaltung ging es auch darum, eine emotionale Nähe zum DortmunderFlughafen zu transportieren. Rund 400 Mitarbeiterinnen undMitarbeiter sorgen mit ihrem freundlichen Service und ihrem Know-howfür einen reibungslosen und angenehmen Aufenthalt am DortmundAirport. Entspannt reisen - das ist nicht zuletzt wegen der kurzenEntfernungen am Dortmunder Flughafen möglich."Die Anforderungen an das neue Leitmotiv wurden von der DortmunderAgentur MOSAIK kreativ umgesetzt. Die Typo-Variante bringt dieVorteile für die Menschen aus unserem Einzugsgebiet, das einen Radiusvon etwa 100 Kilometern umfasst, auf den Punkt: Schneller hin.Schneller da. Acht bis zehn Millionen Menschen erreichen denDortmunder Flughafen in nur einer Stunde Anfahrtszeit und haben somitdie Möglichkeit, ihre Reise zu einer der rund 30 Destinationen vomDortmunder Flughafen auf kurzem Wege zu beginnen", erläutertFlughafen-Geschäftsführer Udo Mager.Bernd Baringhorst, Geschäftsführer bei MOSAIK für den BereichKommunikationsdesign, freut sich über den Auftragsgewinn: "Mit demDortmunder Flughafen als namhaften Kunden aus der Regionzusammenzuarbeiten, macht uns stolz. Mit dem neuen Leitmotiv soll diePräsenz des Dortmunder Flughafens gesteigert und die Attraktivitätbei Privatreisenden und Geschäftsleuten erhöht werden."Pressekontakt:Frau Annika Neumannannika.neumann@dortmund-airport.deTel.: 0231 92 13-518www.dortmund-airport.de/presseOriginal-Content von: Flughafen Dortmund GmbH, übermittelt durch news aktuell