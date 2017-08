Rastatt (ots) -Mit Hits wie "Sind Sie der Graf von Luxemburg" oder "Wärst du dochin Düsseldorf geblieben" sang die dänische Schlagersängerin Dorthesich in den 60er Jahren in die Herzen des deutschen Publikums. Nunist sie gerade 70 geworden - aber mit dem Alter hat sie keineProbleme. "Ich bin jetzt in der allerbesten Phase. Mir geht es sehrgut", sagt Dorthe in einem Exklusiv-Interview der Musikzeitschrift"Meine Melodie" (9/2017; EVT: 24. August). Sie fühle sich "ganzfantastisch, freudig, frei, gesund, voller Energie und Power". Unddas zeigt die Sängerin auch auf ihrer neuen CD "Das Beste vonDorthe", die sie Ende Juni veröffentlicht hat. Dorthe war von 1967bis 1977 mit dem Opernsänger René Kollo verheiratet und trägt immernoch dessen Nachnamen. Heute lebt sie in einer glücklichen Ehe mitdem Reeder Heiner Dettmer in Bremen.Trotz der Zufriedenheit mit ihrem Alter zeigt sich Dorthe in demInterview auch nachdenklich. "Ich weiß, dass meine Zeit knapp ist",sagt sie und hofft gleichzeitig, dass sie gesund bleibt. "Ich möchteam liebsten einfach einschlafen oder umfallen." Und augenzwinkerndfügt sie hinzu: "Ich finde es sowieso eine Unverschämtheit, dass wirsterben müssen". Ihrer Jugend trauert Dorthe aber auch angesichts derEndlichkeit des Lebens nicht nach. "Im Gegenteil. Ich freue michsehr, dass ich so viel Glück im Leben hatte und große Hits landenkonnte. Das waren tolle Erlebnisse und Phasen meines Lebens." Siehält es aber auch für wichtig, zum richtigen Zeitpunkt sagen zukönnen: "So, das war es jetzt!"Diese Meldung ist unter Nennung der Quellenangabe 'MEINE MELODIE'zur Veröffentlichung frei.Pressekontakt:Eventuelle Rückfragen bitte an:Redaktion MEINE MELODIE, 76437 Rastatt, Tel: 0049 7222 13 518Original-Content von: Meine Melodie, übermittelt durch news aktuell