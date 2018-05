Der Dorsch in der Ostsee braucht dringend Erholung: Deutsche Umwelthilfe und Our Fish fordern nachhaltige Fangquoten für 2019

Kopenhagen/Berlin (ots) - Internationaler Rat für Meeresforschung(ICES) hat EU-Fangquotenempfehlungen für die Ostsee herausgegeben -Dorsch- und Heringsbestände sind in schlechtem Zustand - DeutscheUmwelthilfe und Our Fish fordern Landwirtschaftsministerin JuliaKlöckner auf, die wissenschaftlichen Empfehlungen zu respektierenDer Internationale Rat für Meeresforschung (ICES) hat heute seineEmpfehlungen für die Fangquoten der Ostseebestände für das kommendeJahr veröffentlicht. Der ICES-Bericht liefert die wissenschaftlicheGrundlage für den Vorschlag der EU-Kommission und die anschließendenBeratungen des EU-Ministerrates (Agrifish Council) über diezulässigen Gesamtfangmengen - die Total Allowable Catches (TAC) - inder Ostsee. Der Ministerrat legt die Fangmöglichkeiten für die Ostseeauf seiner jährlichen Tagung im Oktober fest. Diese Verhandlungenfinden hinter verschlossenen Türen statt. Die wissenschaftlichenEmpfehlungen wurden bei der Festlegung der Fangquoten in derVergangenheit oft überschritten. Im Jahr 2017 wurden die Fanggrenzenfür vier von zehn Fischbeständen in der Ostsee oberhalb derwissenschaftlichen Empfehlungen festgelegt.Der ICES-Bericht zeigt auf, dass die Dorschbestände im westlichenund östlichen Ostseeraum weit davon entfernt sind, sich zu erholen.DUH und Our Fish warnen davor, den jüngsten Aufwärtstrend in 2016überzubewerten. Auch wenn 2016 ein gutes Jahr für den westlichenDorsch war, kann ein Jahr nicht die vergangenen 20 Jahrekompensieren, in denen der Nachwuchs sehr gering war. Der für dieErholung des Bestands wichtige 2016er Nachwuchs hatte noch keineChance, sich fortzupflanzen. Zudem landen die jungen Dorsche oft alsungewollter Beifang in den Netzen und werden vielfach, entgegen dergesetzlichen Bestimmungen, noch auf See tot oder sterbend über Bordgeworfen. Auch deshalb ist es sehr schwer, die weitere Entwicklungder Dorschbestände in der Ostsee abzuschätzen."Aus dem ICES-Bericht geht hervor, dass die Nachwuchszahlen desDorschbestands in der westlichen Ostsee sehr stark schwanken. DerBestand befindet sich immer noch auf einem historisch sehr niedrigenNiveau", sagt Rebecca Hubbard, Direktorin der Our Fish-Kampagne. "DieFischereiminister müssen endlich damit beginnen, Fangquoten für denkommerziellen Fischfang sowie für die Freizeitfischerei festzulegen,die es den Dorschbeständen ermöglichen, sich zu erholen. Nur so istes möglich, den Bestand für die Zukunft und für die Küstenfischerei,die vom Dorsch abhängig ist, zu erhalten."Die herrschenden Missstände bei der Festlegung vonFangmöglichkeiten auf EU-Ebene und bei der Verteilung der Fangquotenin Deutschland zeigt das Briefing "Deutschlands Verantwortung:Nachhaltige Fangquoten für gesunde Bestände" von DUH, Our Fish undNew Economics Foundation (NEF) auf. Die DUH und Our Fish fordern dieFischereiminister auf, in diesem Jahr endlich vollumfänglich denwissenschaftlichen Empfehlungen des ICES-Berichtes zu folgen."Die Grenzen der Natur sind nicht verhandelbar! Dieser Appellrichtet sich an Frau Bundesministerin Julia Klöckner. Denn geradeDeutschland ist dazu aufgefordert, sich bei der Festlegung derFangquoten künftig an die wissenschaftlichen Empfehlungen zu haltenund diese auf keinen Fall zu überschreiten. Einzig die Einschätzungendes berufenen Fachgremiums ICES bieten eine sachlich fundierteGrundlage für Quotenfestlegungen", sagt Sascha Müller-Kraenner,Bundesgeschäftsführer der DUH. "Neben den Dorschbeständen geht esauch den Heringsbeständen in der Ostsee sehr schlecht. Angesichts derhohen Gewinne, die die Fischereiwirtschaft momentan in Folge derniedrigen Treibstoffpreise erzielt, sollte jetzt die Zeit dazugenutzt werden, den Weg zu einer nachhaltigen Fischerei zu ebnen.Durch eine gerechtere Zuteilung von Fangquoten kann die deutscheRegierung den traditionellen Küstenfischern mehr finanzielleSicherheiten bieten", so Müller-Kraenner.DUH und Our Fish fordern, sich an der niedrigsten empfohlenenMenge zu orientieren. Nur so können die Fischbestände in der Ostseewieder ein ökologisch gesundes Niveau erreichen. Denn mit derreformierten Gemeinsamen Fischereipolitik (GFP) haben sich bereits2014 alle Mitgliedstaaten der EU verpflichtet, die Überfischung inden EU-Gewässern bis spätestens 2020 zu beenden. Um dieses Ziel zuerreichen, sollen alle Fischbestände wieder auf ein gesundesökologisches Niveau gebracht werden, um den in der GFP vorgesehenenhöchstmöglichen Dauerertrag (Maximum Sustainable Yield - MSY)sicherzustellen.Über Our Fish:Die Initiative Our Fish will sicherstellen, dass dieEU-Mitgliedstaaten die GFP umsetzen und für nachhaltige Fischbeständein den europäischen Gewässern sorgen.Our Fish arbeitet mit Organisationen und Personen in ganz Europazusammen. Das gemeinsame Ziel: Die Überfischung muss beendet und dienachhaltige Befischung der europäischen Meere gewährleistet werden.Our Fish fordert die ordnungsgemäße Durchführung der GFP und dieeffektive Kontrolle der europäischen Fischereien.Our Fish ruft alle EU-Mitgliedstaaten dazu auf, nachhaltigeFanggrenzen auf der Grundlage wissenschaftlicher Empfehlungenfestzulegen und durch Überwachung und Dokumentation aller Fängesicherzustellen, dass ihre Fangflotten den Nachweis einernachhaltigen Fischerei erbringen.Die Deutsche Umwelthilfe koordiniert diese Arbeit in Deutschland.