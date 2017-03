Hamburg (ots) - Dorothee Achenbach (54) spricht in GALA (Ausgabe14/17, ab morgen im Handel) über das Verhältnis zu ihrem Ex-MannHelge Achenbach. Der wegen Betrugs verurteilte Kunsthändler sitztderzeit als Freigänger eine sechsjährige Haftstrafe ab: "Ich hatte jamit den Geschäften meines Mannes nichts zu tun. So, wie die Frauenvon VW-Managern wahrscheinlich auch nichts von denAbgasmanipulationen wussten." Heute verstehe sie sich mit ihm gut."So eine Scheidung kann zur Entspannung beitragen. (...) Er ruft michmorgens als erster an und abends als letzter, kommt häufig zu mir undden Kindern auf einen Kaffee vorbei."Dorothee Achenbach bringt diese Woche das Buch "Ich liebteSträfling No. 1" heraus, in dem es um ihre schillernde Ehe mit demKunstberater geht. Die Veröffentlichung hatte sich um zwei Wochenverzögert, da Babette Albrecht, Witwe von Aldi-Manager BertholdAlbrecht, die Streichung einiger Textpassagen über ihren verstorbenenMann erwirkt hatte. Die beiden Ehepaare waren früher befreundet.In der aktuellen GALA sagt Dorothee Achenbach jetzt, dass BabetteAlbrechts Schwager Theo Albrecht, der sich seinerseits mit BabetteAlbrecht in einem Rechtsstreit befindet, Kontakt zu ihr aufgenommenhabe. "Das war eine große Überraschung. Aber wohl auch ein großesBedürfnis. Es tat ihm sehr leid, dass es mich und die Kinder sogetroffen hat."Pressekontakt:GALAPR / KommunikationTheda HarmsGruner + Jahr GmbH & Co KGTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980E-Mail: harms.theda@guj.dewww.gala.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuell