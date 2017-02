"Dornröschen" - Die legendäre Produktion des Royal Ballet´s wird auf der Kinoleinwand zum Leben erweckt / Weltweite Live-Kinoübertragung am 28. Februar um 20 Uhr

Bochum (ots) - Prinzessinen, gute Feen und magische Zaubersprüchewerden in The Royal Ballet´s "Dornröschen" lebendig - und am 28.Februar um 20 Uhr weltweit live ins Kino übertragen.Durch seine prächtigen Bühnenbilder, eine überwältigendeChoreographie und Tschaikowskis wunderbare Musik ist diesesKult-Märchen ein zeitloser Ballettklassiker."Dornröschen" ist eine hinreißende Erfahrung für jedes Alter mitbezaubernder Musik und virtuosem Tanz. Brillianter Spitzentanz,scharf akzentuierte Drehungen, in die Höhe schießende Sprünge und dasberühmte Rosen-Adagio werden von einer äusserst talentiertenBesetzung von Solotänzern aufgeführt, mit Marianela Nuñez alsPrinzessin Aurora, Vadim Muntagirov als Prinz Florimund and ClaireCalvert als Fliederfee.Diese bahnbrechende Produktion feierte bereits das 70jährigeJubiläum der Erstaufführung von 1946, mit der das Royal Opera Housenach dem Zweiten Weltkrieg wiedereröffnet wurde. Akribisch derOriginalkomposition folgend, ausgestattet mit prachtvollenBühnenbildern und mit der betörenden Margot Fonteyn als PrinzessinAurora, wurde "Dornröschen" schnell zu The Royal Ballet´sMarkenzeichen, das den internationalen Ruf der Company begründete.Die Live-Kinoübertragung wird präsentiert von Darcey Bussell, die dieRolle der Prinzessin Aurora beim Royal Ballet selbst getanzt hat.Alle teilnehmenden Kinos finden Sie hier: www.rohkinotickets.deAusführliche Informationen zur gesamten Saison gibt es hier:www.roh.org.uk/cinema.Pressekontakt:Thomas Schülkethomas@cinemaconsult.deTel. 0170-6893501Schülke Cinema Consult GmbHJosephinenstr. 5844807 BochumOriginal-Content von: Sch?lke Cinema Consult GmbH, übermittelt durch news aktuell