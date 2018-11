Dorman Products: Ein unsicheres Investment?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Dorman Products, die im Segment "Auto Teile und Ausrüstung" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 09.11.2018 an ihrer Heimatbörse NASDAQ GS mit 83,46 USD.

Die Aussichten für Dorman Products haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Dorman Products-Aktie abgegeben. Davon waren 1 Bewertungen "Buy", 1 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Dorman Products-Aktie. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 0 Buy, 1 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Hold" zu bewerten. Unterm Strich erhält Dorman Products somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

2. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Dorman Products konnte in den vergangenen vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Buy". Bei der Kommunikationsfrequenz konnte dagegen eine leichte Reduktion registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde weniger über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Dorman Products auf dieser Stufe daher eine "Buy"-Rating.

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Dorman Products-Aktie ein Durchschnitt von 71,98 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 83,46 USD (+15,95 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (76,21 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+9,51 Prozent), somit erhält die Dorman Products-Aktie auch für diesen ein "Buy"-Rating. Dorman Products erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.