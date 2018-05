Dormakaba übernimmt peruanische Klaus Group

Rümlang (awp) - Der Schliesstechnikkonzern Dormakaba expandiert in Südamerika und kauft das auf Schlüsselsysteme spezialisierte Unternehmen Klaus Group. Der im peruanischen Lima ansässige Hersteller von Schlüsselrohlingen und anderen Messingprodukten produziere und vertreibe seine Produkte überwiegend in Südamerika und bediene verschiedene Vertriebskanäle, wie Dormakaba am Dienstag mitteilt.

Im Geschäftsjahr 2017 erzielte die Klaus Group laut den Angaben mit rund 200 Mitarbeitern einen Umsatz ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten