Dormakaba übernimmt Zugangskontroll-Geschäft einer chinesischen Firma

Rümlang (awp) - Der Schliesstechnikkonzern Dormakaba expandiert in China. Man habe das auf Zugangskontrollsysteme für Gewerbegebäude spezialisierte Geschäft der Cambaum Group in Peking gekauft, teilte das Unternehmen am Freitag in einem Communiqué mit. Dieses umfasst beispielsweise Sensorschleusen oder Drehkreuze.

Das Team von rund 35 Mitarbeitern werde ebenfalls übernommen. Das Geschäft habe im vergangenen Jahr einen Umsatz von rund 12 Millionen Franken Umsatz ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten