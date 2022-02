DormaKaba Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

Weitere Suchergebnisse zu "Cameco":

Dormakaba, ein Unternehmen aus dem Markt "Bauprodukte", notiert aktuell (Stand 05:48 Uhr) mit 519.5 CHF sehr deutlich im Plus (+2.66 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist SIX Swiss Ex.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Dormakaba einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Dormakaba jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Dividende: Dormakaba hat mit einer Dividendenrendite von 1,16 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (6.37%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Bauprodukte"-Branche beträgt -5,2. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Dormakaba-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.

2. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 22,23 ist die Aktie von Dormakaba auf Basis der heutigen Notierungen 27 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Bauprodukte" (30,48) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Dormakaba mit einer Rendite von -4,84 Prozent mehr als 14 Prozent darunter. Die "Bauprodukte"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 8,9 Prozent. Auch hier liegt Dormakaba mit 13,74 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre DormaKaba-Analyse vom 21.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich DormaKaba jetzt weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur DormaKaba Aktie.

DormaKaba: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...