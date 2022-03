DormaKaba Aktie: Ist das noch normal?

Weitere Suchergebnisse zu "Dormakaba":

Per 28.03.2022, 19:04 Uhr wird für die Aktie Dormakaba am Heimatmarkt SIX Swiss Ex der Kurs von 469.4 CHF angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Bauprodukte".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Dormakaba einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Dormakaba jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Dividende: Derzeit schüttet Dormakaba niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Bauprodukte. Der Unterschied beträgt 8,74 Prozentpunkte (1,26 % gegenüber 10,01 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".

2. Relative Strength Index: Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die Dormakaba aktuell mit dem Wert 67,48 weder überkauft noch -verkauft. Daher gilt für dieses Signal die Einstufung "Hold". Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 60,58. Dies gilt als Signal dafür, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Hold". Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung "Hold".

3. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Dormakaba liegt bei einem Wert von 20,59. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Bauprodukte" (KGV von 30,86) unter dem Durschschnitt (ca. 33 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Dormakaba damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.