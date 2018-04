Hamburg (ots) - Die frühere Kanzlergattin Doris Schröder-Köpf, 54,äußert sich im Hamburger Magazin stern erstmals zur Verlobung ihresEx-Mannes Gerhard Schröder, 74, mit der Koreanerin Kim Soeyon. DieDarstellung des Paares, nach der beide Familien der Beziehungzugestimmt hätten, ließ Doris Schröder-Köpf von ihrem Anwaltuntersagen: "Ich hoffe, dass solche Behauptungen künftig weder weitervon Personen, noch von Presseorganen erhoben werden."Die SPD-Landespolitikerin war als vierte Ehefrau über 20 Jahre mitdem ehemaligen Ministerpräsidenten Niedersachsens und späterenBundeskanzler verheiratet. In der vergangenen Woche erfolgte dieScheidung. Die 54-Jährige arbeitet seit 2013 als Beauftragte fürMigration und Teilhabe des Landes Niedersachsen. Sie räumt ein, dasssie während der Flüchtlingswelle im Jahr 2015/2016 nie einen Hehldaraus gemacht habe, "dass wir das sehr 'sportlich' fanden, so vieleLeute ordentlich unterbringen und zu versorgen. Wir waren alleunterwegs und haben auch denen zugehört, die Probleme damit hatten;auch denen, die irgendwann sagten, wir schaffen es nicht mehr."Angesprochen auch auf den Giftanschlag gegen den russischenEx-Spion Skripal und die Schuldzuweisungen gegen Russland sagte dieMutter zweier russischer Adoptivkinder: "Ich fand es leichtfertig,öffentlich so schnell so weit zu gehen, ohne eine Untersuchungbeispielsweise durch eine internationale Einrichtung abzuwarten.Wissen Sie, wir haben im Vorfeld des zweiten Irak-Kriegs so vieleLügen gehört, dass ein gewisses Misstrauen auch gegenüberRepräsentanten aus großen alten Demokratien bleibt, wenn es um derenangebliche Geheimdiensterkenntnisse geht."Schröder-Köpf, die seit Kurzem Mitglied im Deutsch-RussischemForum ist, will nun "wenigstens einen kleinen Beitrag leisten, ummitzuhelfen, die Beziehungen zu verbessern".Wenige Tage vor dem SPD-Parteitag in Wiesbaden erklärteSchröder-Köpf, dass sie Andrea Nahles zur Vorsitzenden wählen werde.Nahles schaffe es offenkundig, "viele Menschen im Umfeld dauerhaftfür sich einzunehmen. Sie arbeitet im Team. Sie kann Netzwerke undSeilschaften bilden. Und sie kann einstecken. Einstecken zu könnenund immer weiterzumachen - das ist eine echte Leistung. Wenn's wehtut, muss man auch mal schweigen."Auch über einen möglichen SPD-Kanzlerkandidaten hat Schröder-Köpfbereits nachgedacht. Die Frage, ob auch NiedersachsensMinisterpräsident Stefan Weil Kanzlerkandidat werden könne, bejahtesie: "Alle Menschen, die es an die Spitze eines Bundeslandes schaffenund sogar wiedergewählt werden, gehören grundsätzlich zur politischenFührungselite. Das ist nicht nur bei der SPD so. Wahlen zu gewinnen,ist immer die beste Empfehlung für höhere Aufgaben, finde ich."Seit Oktober 2016 ist Doris Schröder-Köpf mit demniedersächsischen Innenminister Boris Pistorius liiert. Zu eigenen,möglichen Heiratsplänen befragt, sagte Schröder-Köpf: "Ich finde,einmal reicht."Diese Vorabmeldung ist nur mit der Quellenangabe stern zurVeröffentlichung frei.Pressekontakt:Sabine Grüngreiff, Gruner + Jahr Unternehmenskommunikation,Telefon 040 - 3703 2468, gruengreiff.sabine@guj.de.Original-Content von: Gruner+Jahr, STERN, übermittelt durch news aktuell