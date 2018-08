Hamburg (ots) - In GALA (Heft 36/2018, ab morgen im Handel) äußertsich Doris Schröder-Köpf, 55, erstmals über ihre Trennung vonAltkanzler Gerhard Schröder, 74, und über dessen fünfte EhefrauSoyeon Kim, 48. Es geht um die zeitliche Überschneidung der Scheidungund der Verlobung, die Schröder und Kim im Januar auf einerPressekonferenz in Seoul erklärten. Die Agenturmeldungen hätten siewährend einer Sitzung des niedersächsischen Landtags erreicht, so dieAbgeordnete Schröder-Köpf zu GALA. "Unsere Familie hatte vorab keineKenntnis. Gerhard Schröder und ich waren zu dem Zeitpunkt zwargetrennt, aber noch nicht geschieden." Durch eine von ihr bestellteKoreanisch-Dolmetscherin habe sie im Nachhinein erfahren, "dass FrauKim nicht immer das übersetzte, was Herr Schröder gesagt hat, sondernauch umfangreich selbst ausführte. Sie hat sich - auch nochinhaltlich falsch - zu meiner Ehe, meinem neuen Partner und derFamilie geäußert." Der "weiteren Verbreitung von Falschbehauptungen"wolle sie gerichtlich einen Riegel vorschieben.Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichungfrei.Pressekontakt:GALAPR / KommunikationFrauke MeierGruner + Jahr GmbHTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980E-Mail: meier.frauke@guj.dewww.gala.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuell