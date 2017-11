Doris Akrap gibt die Hoffnung im Fall Deniz Yücel nicht auf (FOTO)

Baden-Baden (ots) -Enge Freundin des inhaftierten Journalisten Deniz Yücel äußertsich in SWR3 zuversichtlichDer Journalist Deniz Yücel, der die deutsche und türkischeStaatsbürgerschaft besitzt, sitzt seit dem 14. Februar in einemtürkischen Gefängnis. Seine Unterstützer glauben weiterhin an seineFreilassung, erzählte Doris Akrap, eine enge Freundin desinhaftierten Journalisten und Initiatorin der Kampagne "Free Deniz",heute (29.11.2017) in einem SWR3 Interview. Die türkische Regierungbezichtigt Yücel der Terrorpropaganda.Enge Freundin von Yücel kämpft für dessen Freilassung "Ehrlichgesagt hält man sich an allem fest. An jedem netteren Wort, wasErdogan morgens mal sagt, auch wenn er das abends wieder einräumt -weil man glaubt, das kann doch alles nicht ewig so weitergehen.",erzählte Akrap.Zitate frei zur Verwendung bei Quellenangabe SWR3.Pressekontakt: Bruno Geiler, Tel. 07221 929 23273,bruno.geiler@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell