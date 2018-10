"Dorf sucht Doc": Themenabend "Leben im Dorf" mit Dokumentation und Bürgertalk am 17.10.2018, ab 20:15 Uhr im SWR Fernsehen

Mainz (ots) -Das Leben im Dorf ist oft nicht einfach. Am Mittwoch, 17. Oktober,wird es zum abendfüllenden Programm im SWR Fernsehen, das nach derDokumentation "Dorf sucht Doc" den Bürgertalk "mal ehrlich ..."sendet - diesmal mit der Frage: "Sterben unsere Dörfer?""94 und immer noch als Arzt in der Praxis", "Wer Hilfe sucht, mussweit fahren" - das sind aktuelle Zeitungsheadlines, die deutlichmachen: Der Ärztemangel auf dem Land nimmt dramatische Formen an. Esgibt ganze Landstriche, in denen es keinen Hausarzt mehr gibt. Unddas, obwohl durchaus viele junge Medizinerinnen und Mediziner gerneaufs Land wollen. Wieso klappt es dennoch so oft nicht mit derPraxisübernahme?Langzeitexperiment deckt bürokratische Hürden aufDas Experiment "Dorf sucht Doc" versucht, junge Ärzte, die gerneaufs Land möchten und Dörfer, die dringend einen Nachfolgearztsuchen, zusammenzubringen. Bei dieser mehrjährigenLangzeitbeobachtung stoßen zwei junge Ärztinnen auf viele unerwarteteHindernisse. Dabei zeigt sich, dass die Praxisübernahme auf dem Landhäufig nicht am Willen der potentiellen Nachfolger scheitert, sondernvielmehr an bürokratischen und finanziellen Hürden. Der Film vonMeike Materne wird ab 20:15 Uhr ausgestrahlt.SWR Bürgertalk über das Leben auf dem LandModerator Florian Weber fragt ab 22 Uhr im SWR Bürgertalk: "malehrlich ... sterben unsere Dörfer?" Städte in Deutschland boomen,Dörfer schrumpfen. Der Magnetismus der Metropolen verstärkt sichsogar. Inzwischen leben 80 Prozent der Deutschen in großen Kommunen.Die Lebensbedingungen für die Landbevölkerung verschlechtern sich.Geschäfte und Gaststätten schließen, Ärzte ziehen weg oder findenkeine Nachfolger, Krankenhäuser werden zusammengelegt und sind immerschwerer erreichbar. Es fehlt oft an erreichbaren Kitas und Schulen.Ergebnis: Die Jungen ziehen in die Stadt, die Alten bleiben zurück.Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat das Thema jetzt zurpolitischen Chefsache gemacht. In der ARD sprach Steinmeier von"Schrumpfungsschmerzen" auf dem Land und "Wachstumsschmerzen" in denBallungsräumen. Im SWR Bürgertalk geht Florian Weber dem Themaintensiv und anschaulich nach. Mit zahlreichen Gästen aus demgesamten SWR-Sendegebiet wird er in der Alten Feuerwache Mannheimüber deren persönliche Erfahrungen mit dem Dorfleben sprechen. Dabeigeht es nicht nur um negative Entwicklungen. Manche kleinen Kommunenwissen sich gegen den schier unumkehrbaren Trend der Landflucht mitoriginellen Ideen und Maßnahmen zu wehren.Den Film "Dorf sucht Doc - Der lange Weg zur eigenen Praxis" gibtes vorab für akkreditierte Journalisten auf presseportal.SWR.de.Fotos über ARD-Foto.deInformationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Linksunter: http://x.swr.de/s/docgesuchtPressekontakt:Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929 32755,sibylle.schreckenberger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell