London (ots/PRNewswire) - Dorae wurde vom Weltwirtschaftsforum zum Technologiepionier ernannt. Dorae ist die Cloud für den physischen Handel, eine Softwareplattform, die Technologie in die zentralen Lieferketten- und Geschäftsprozesse einbringt.Die vom Weltwirtschaftsforum ernannten Technologiepioniere sind junge und wachsende Unternehmen aus der ganzen Welt, die neue Technologien und Innovationen konzipieren, entwickeln und bereitstellen und die voraussichtlich wesentliche Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft haben werden."Wir freuen uns sehr, Dorae in unserer 20. Kohorte der Technologiepioniere willkommen heißen zu dürfen", so Susan Nesbitt, Leiterin der Global Innovators Community vom Weltwirtschaftsforum. "Dorae entwickelt weltweit bahnbrechende Technologien. Neben ihren Innovationen tragen diese Unternehmen auch erheblich dazu bei, den Zustand der Welt zu verbessern."Aba Schubert, Mitbegründerin und CEO von Dorae, kommentiert: "Wir danken dem Weltwirtschaftsforum für diese Ehre. Als führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Supply-Chain-Technologie liefert Dorae modernste Tools, damit unsere Nutzer zuverlässig und nachhaltig Wert schöpfen können. Dorae bedient einen Markt im Kern der Weltwirtschaftsaktivität mit einer Größenordnung von Billionen Dollar. Dank der Einblicke und Beziehungen, die wir als Technologiepionier gewinnen werden, werden wir in der Lage sein, weiter voran zu schreiten und unserem globalen Kundenstamm aus dem privaten und dem öffentlichen Sektor noch besser zu dienen."Ricardo Santos Silva, Mitbegründer und Executive Chairman von Dorae, ergänzt: "Wir haben die Nachricht über diese Auszeichnung durch das Weltwirtschaftsforum mit großer Demut und mit großer Freude aufgenommen. Dass Dorae fähig ist, zu wachsen und seinen Markt zu expandieren, insbesondere in den letzten für die Welt so schwierigen Monaten, zeigt, dass wir enorm viel bewirken und dass das weiter zunimmt. Dorae wird die Welt zu einem besseren Ort machen."Die Auswahl der diesjährigen Kohorte steht im Zeichen des 20. Jahrestages der Community der Technologiepioniere. Im Laufe ihres zwanzigjährigen Bestehens haben zahlreiche Technologiepioniere kontinuierlich zum Fortschritt in ihren Branchen beigetragen. Einige haben es sogar zu sehr großer Markenbekanntheit gebracht. Zu den bisher ernannten Technologiepionieren zählen unter anderem Airbnb, Google, Kickstarter, Mozilla, Palantir Technologies, Spotify, TransferWise, Twitter und Wikimedia.Informationen zu Dorae: Dorae ist die Cloud für den physischen Handel. Das Unternehmen betreibt Niederlassungen in Großbritannien, den USA und Portugal. Dorae bedient und vernetzt seine Nutzer in der ganzen Welt. ( http://www.dorae.com/ )Informationen zum Weltwirtschaftsforum: Das Weltwirtschaftsforum ist eine internationale Organisation für öffentlich-private Zusammenarbeit und hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Zustand der Welt zu verbessern. Das Forum engagiert die prominentesten Führungspersönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, um globale, regionale und branchenbezogene Themen zu gestalten. ( http://www.weforum.org/ )