Hamburg (ots) - Die Rateshow "Kaum zu glauben!" mit Kai Pflaume imNDR Fernsehen kam am vergangenen Wochenende doppelt gut an: AmSonnabend, 14. Juli, erreichte die extralange Ausgabe um 20.15 Uhr inNorddeutschland einen Marktanteil von 12,3 Prozent (520.000Zuschauer). Bundesweit sahen 1,12 Millionen Menschen zu (Marktanteil5,1 Prozent). Auf noch höhere Werte kam die Sonderausgabe "Kaum zuglauben! - Das Lustigste" einen Tag später: Das "Best of" am Sonntagum 21.45 Uhr hatte im Norden 13,8 Prozent Marktanteil und 600.000Zuschauer, bundesweit waren es 1,28 Millionen Zuschauer (Marktanteil5,4 Prozent).Frank Beckmann, NDR Programmdirektor Fernsehen: "Geschichten, dieim wortwörtlichen Sinne 'kaum zu glauben' sind und ein Konzept, dasspannend und unterhaltsam ist: "Kaum zu glauben" ist eine Show fürdie ganze Familie. Und sie zeigt, wie erfolgreich neueFormatentwicklungen in den Dritten Programmen sein können."In der Show muss ein Rateteam, bestehend aus Super-SpürnaseBernhard Hoëcker, NDR Talk Show-Moderator Hubertus Meyer-Burckhardt,Quizmaster Jörg Pilawa und Schauspielerin Stephanie Stumpf, mitgewieften Fragen und jeder Menge Scharfsinn den Geheimnissen vonKandidaten auf die Spur kommen.Die nächste Folge von "Kaum zu glauben" läuft am kommendenSonntag, 22. Juli, um 21.45 Uhr im NDR Fernsehen. Die Reihe ist eineProduktion des NDR in Zusammenarbeit mit Herr P. GmbH.