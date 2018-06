Doppelter Wechsel an der Spitze der Einsatzflottille 2 (FOTO)

Wilhelmshaven (ots) -Am 28. Juni 2018, um 10 Uhr, wird der Kommandeur derEinsatzflottille 2, Flottillenadmiral Christoph Müller-Meinhard (54),im Marinestützpunkt Heppenser Groden die Verantwortung desstellvertretenden Kommandeurs und Chef des Stabes derEinsatzflottille 2 von Kapitän zur See Ralf Kuchler (48) an Kapitänzur See Andreas Seidl (53) übergeben.Kapitän zur See Seidl ist ein alter Bekannter in derEinsatzflottille. Er war zuletzt von 2012 bis 2015 Kommandeur des 2.Fregattengeschwaders. Derzeit ist er im Planungsamt der Bundeswehr inBerlin und freut sich auf die Rückkehr nach Wilhelmshaven.Kapitän zur See Kuchler wird nach 273 Tagen im Amt am Freitag, den29. Juni 2018 um 10 Uhr, zum Kommandeur der Einsatzflottille 2ernannt. Im Rahmen eines feierlichen Übergabeappells wirdKonteradmiral Jürgen zur Mühlen (57), Abteilungsleiter Einsatz desMarinekommandos in Rostock, das Kommando über die Einsatzflottille 2von Flottillenadmiral Christoph Müller-Meinhard übergeben.Flottillenadmiral Müller-Meinhard ist seit März 2015 Kommandeurder Einsatzflottille 2, der Heimat der größten Schiffe der DeutschenMarine. "Der starke Wille der Besatzungen, ihre Schiffe immer wiedereinsatzklar zu bekommen, hat mich immer sehr beeindruckt", blickt ervoller Stolz auf die Leistung der Angehörigen seiner Flottille undseine Kommandeurszeit zurück. Für ihn geht es als nächstes nachBerlin ins Bundesministerium der Verteidigung, wo erUnterabteilungsleiter der Abteilung Haushalt und Controlling wird.Hinweise für die PresseMedienvertreter sind zum Pressetermin "Doppelter Wechsel an derSpitze der Einsatzflottille 2" eingeladen. Für die weitere Ausplanungund Koordinierung wird um eine frühzeitige Anmeldung gebeten.Termin:Freitag, den 29. Juni 2018. Eintreffen bis spätestens 09.30 Uhr.Ein späterer Einlass ist nicht mehr möglich.Ort:Marinestützpunkt Heppenser Groden, Alfred-Eckhardt-Straße 1, 26384WilhelmshavenAnmeldung:Medienvertreter werden gebeten, sich mit dem beiliegendenAnmeldeformular bis Donnerstag, den 28. Juni 2018, 15 Uhr beimPresse- und Informationszentrum unter der Fax-Nummer+49(0)4421-68-68796 oder per E-Mail zu akkreditieren. Nachmeldungensind nicht möglich.Pressekontakt:Presse- und Informationszentrum MarinePressestelle Einsatzflottille 2, WilhelmshavenTelefon: 04421-68-5800/ 5801E-Mail: markdopizpressestellewhv@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Marine, übermittelt durch news aktuell