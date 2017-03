Doppelter Punktsieg in Brasilien: Fraport erhält Zuschlag für Flughäfen Fortaleza und Porto Alegre

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

Frankfurt (ots) - Konzessionsvertäge für brasilianische Flughäfenmit Laufzeiten über 25 bis 30 JahreBei der dritten Runde des Flughafen-Privatisierungsprogramms derbrasilianischen Regierung hat die Fraport AG heute bei einemöffentlichen Bieterverfahren in São Paulo den Zuschlag für die beidenFlughäfen Fortaleza und Porto Alegre erhalten. Mit einem Gebot inHöhe von 1.505,75 Millionen Reais (rund 446,81 Millionen Euro) fürden Flughafen Fortaleza und 382,01 Millionen Reais (rund 113,36Millionen Euro) für den Flughafen Porto Alegre hat sich Fraport damiterfolgreich gegen starke internationale Konkurrenz durchgesetzt.Zusätzlich zum Konzessionspreis wird Fraport jährlich einefünfprozentige Umsatzabgabe entrichten. An den beiden zurPrivatisierung stehenden Flughäfen, die derzeit noch von derstaatlichen Gesellschaft Infraero betrieben werden, bestand großesBieterinteresse. Die Laufzeiten für die beiden Konzessionsverträgeliegen bei 30 Jahren für Fortaleza und bei 25 Jahren für PortoAlegre. Die Fraport AG wird derzeit mit einem Anteil von 100 Prozentalleinige Inhaberin der Konzessionen für die beiden Flughäfen sein.Die Konzessionen und künftigen Ergebnisbeiträge werden daher aufEbene des Fraport-Konzerns vollkonsolidiert ausgewiesen.Nach Übernahme der Konzessionen rechnet die Fraport AG aufKonzern-Ebene in den ersten fünf Jahren kumuliert mit einemzusätzlichen EBITDA-Beitrag aus beiden Flughäfen von etwa 350 MillionEuro und einem kumulierten negativen Ergebnisbeitrag zumKonzern-Ergebnis in einer Bandbreite von einem mittleren bis hohenzweistelligen Millionen Euro Betrag. Aufgrund der Übernahme derKonzessionen sowie verpflichtender Investitionsmaßnahmen erwartet dieFraport AG in den ersten fünf Jahren einen Anstieg derNetto-Finanzschulden im Konzern von bis zu rund 700 Millionen Euro."Wir freuen uns darauf, schon bald an den Flughäfen Fortaleza undPorto Alegre mit der Arbeit zu beginnen", äußerte sich derVorstandsvorsitzende der Fraport AG, Dr. Stefan Schulte, zufriedenüber den erhaltenen Zuschlag seines Unternehmens. "Mit unsererExpertise werden wir beide Flughäfen im Interesse Brasiliens deutlichweiterentwickeln. Für unsere Kunden, ob Fluggesellschaften oderPassagiere, werden wir dabei zügig verbesserte Prozesse und Servicessowie ein attraktives Food & Beverage-Angebot umsetzen."Der internationale Flughafen "Pinto Martins" von Fortaleza(IATA-Code: FOR) liegt strategisch günstig in der Hauptstadt desBundesstaates Ceará im äußersten Nordosten Brasiliens direkt an derAtlantikküste. Mit über vier Millionen Einwohnern ist Fortaleza diesechstgrößte Metropolregion Brasiliens. Im Jahr 2016 zählte derFlughafen Fortaleza insgesamt 5,7 Millionen Fluggäste und steht damitan zwölfter Stelle innerhalb des Landes. Von 2005 bis 2016 erzielteder Flughafen eine jährliche CARG-Wachstumsrate (CARG - compoundannual growth) von durchschnittlich 6,8 Prozent. Das 5,3Quadratkilometer umfassende Flughafengelände verfügt über eine Start-und Landebahn sowie ein Passagier-Terminal.Der internationale Flughafen "Salgado Filho" von Porto Alegre(IATA-Code: POA) bedient die Hauptstadt des südlichsten und über 10Millionen Einwohner zählenden Bundesstaat Brasiliens Rio Grande doSul. Das Passagieraufkommen am Flughafen Porto Alegre betrug im Jahr2016 insgesamt 7,6 Millionen Fluggäste. Er steht damit an neunterStelle der brasilianischen Flughäfen nach Fluggastaufkommen. Diejährliche CARG-Wachstumsrate (CARG - compound annual growth) lag inden Jahren 2005 bis 2016 bei durchschnittlich 7,3 Prozent. Auf einerFläche von 3,8 Quadratkilometern verfügt der Flughafen über eineStart- und Landebahn sowie zwei Terminals zur Abfertigung vonPassagieren. Die Hochbahn "Aeromóvel" verbindet den Flughafen miteiner nahegelegenen U-Bahn-Station, von wo aus Passagiere bequem insStadtzentrum von Porto Alegre gelangen. Mit ihren rund 4,3 MillionenEinwohnern ist Porto Alegre die fünfgrößte Metropolregion Brasiliensund zählt darüber hinaus zu den wirtschaftlich wohlhabendsten Städtendes Landes.Weitere Informationen über die Fraport AG finden Sie hier:http://ots.de/ueberFraportPressekontakt:Fraport AGRobert A. PayneUnternehmenskommunikationPressestelle60547 Frankfurt am MainTelefon +49 69 690-78547r.payne@fraport.dewww.fraport.deOriginal-Content von: Fraport AG, übermittelt durch news aktuell