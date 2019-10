Doppelter Mindestlohn als Wahlgeschenk: Wettbewerbsfähigkeit in Gefahr? / Parlamentswahlen in Polen

Berlin/Warschau (GTAI) (ots) - In Polen wird am Sonntag den 13.Oktober 2019 ein neues Parlament gewählt. Die aktuellen Prognosenlassen einen Wahlsieg der derzeit regierenden Partei Recht undGerechtigkeit (PiS) erwarten und somit auch eine Fortführung dergegenwärtigen Wirtschaftspolitik. Bei den Wählern konnte die PiS vorallem mit umfangreichen Sozialprogrammen punkten.Im Wahlkampf hat die Partei unter anderem eine deutliche Erhöhungdes Mindestlohns angekündigt. Bis Ende 2023 soll dieser aufumgerechnet 940 Euro angehoben werden. Aktuell liegt dieser beiungefähr 490 Euro. 2018 haben rund 40 Prozent der Arbeitnehmerweniger als 940 verdient. Das durchschnittliche Bruttomonatsgehaltlag im ersten Halbjahr 2019 bei 1.140 Euro. "Die Erhöhung würde einemAnstieg von mehr als 90 Prozent entsprechen. Vor allem für diekleinen Unternehmen in Polen wäre das eine große Herausforderung.Hinzu kommt, dass sich ein so deutlicher Anstieg in diesem kurzenZeitraum sicherlich auch auf die Attraktivität alsInvestitionsstandort auswirken wird - und zwar im negativen Sinne",sagt Niklas Becker, Polen-Experte bei Germany Trade & Invest (GTAI)in Warschau.Der private Konsum gilt seit Jahren als feste Stütze despolnischen Wirtschaftswachstums. Allein 2018 stieg dasBruttoinlandsprodukt (BIP) im Vergleich zum Vorjahr um 5,1 Prozent.Für die kommenden Jahre ist allerdings mit einem niedrigeren Anstiegzu rechnen. So prognostiziert die Europäische Kommission für 2019 einWachstum von 4,2 Prozent und für 2020 von 3,6 Prozent."Das sind grundsätzlich gute Nachrichten. Doch eineHerausforderung bleibt bestehen: Für Unternehmen in Polen ist diemangelnde Vorhersehbarkeit der Wirtschaftspolitik eine der größtenHerausforderungen. Seit dem Regierungswechsel 2015 hat die Anzahl vonGesetzesänderungen, und die Geschwindigkeit mit der sie eingeführtwurden, deutlich zugenommen", so Niklas Becker weiter.Unabhängig des Wahlausgangs erwartet Becker eine Intensivierungder deutsch-polnischen Wirtschaftsbeziehungen. "Die letzten vierJahre haben gezeigt, dass die Volkswirtschaften der beiden Ländersich trotz Meinungsverschiedenheiten auf politischer Ebene noch engerverzahnt haben", berichtet der Polen-Experte. Deutschland ist der mitAbstand wichtigste Handelspartner für Polen. Rund ein Viertel despolnischen Außenhandels findet mit dem Partner westlich der Oderstatt. Umgedreht baut Polen seine Bedeutung als polnischerHandelspartner immer weiter aus. Im Jahr 2018 erreichte derWarenaustausch zwischen den beiden Ländern ein Volumen von 119Milliarden Euro.Im Zeitraum Januar bis Juli 2019 stieg der Handel zwischen denbeiden Ländern um 4,5 Prozent an. Polen überholte in diesem ZeitraumGroßbritannien und belegte im Ranking der wichtigsten Handelspartnerden 6. Platz. Zusätzlich wurde der Abstand zu Platz 5 Italien imVergleich zum Vorjahreszeitraum halbiert."Das anhaltend große Interesse deutscher Unternehmen amInvestitions- und Absatzmarkt Polen wird den Handel auch in denkommenden Jahren weiter antreiben. Das stetig wachsende Engagementpolnischer Unternehmen in Deutschland wird ebenso dazu beitragen",prognostiziert Becker. Immer mehr Firmen aus Polen erkunden dendeutschen Markt nicht nur als Export- und Absatz- sondern auch alsInvestitionsstandort.Germany Trade & Invest (GTAI) ist dieWirtschaftsförderungsgesellschaft der Bundesrepublik Deutschland. DieGesellschaft informiert deutsche Unternehmen über Auslandsmärkte,wirbt für den Wirtschafts- und Technologiestandort Deutschland undbegleitet ausländische Unternehmen bei der Ansiedlung in Deutschland.Pressekontakt:Esad FazlicT +49 (0)30 200 099-151esad.fazlic@gtai.comhttp://twitter.com/gtai_dehttp://youtube.com/gtaiOriginal-Content von: Germany Trade & Invest, übermittelt durch news aktuell