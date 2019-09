Doppelter Erfolg für MDR-Naturfilme im Norden (FOTO)

Leipzig (ots) -Das Internationale Naturfilmfestival "Green Screen" in Eckernfördeendete für den Mitteldeutschen Rundfunk mit großer Freude: "WildeNächte - wenn die Tiere erwachen" erhält den Preis für die besteMusik und läuft am 9. Dezember in der Primetime um 20.15 Uhr imErsten. Der Nordische Filmpreis ging an "Das Oder-Delta - GrenzenloseWildnis an der Ostsee". Der unter MDR-Beteiligung entstandene Filmwird am 17. November um 16.25 Uhr im MDR gezeigt."Natur entdecken, die oft verborgen vor unserer Haustür liegt, dasist offenbar ein Erfolgsrezept", zeigt sich der verantwortlicheMDR-Redakteur Ralf Fronz begeistert. "Und das ist sowohl demTierfilmer Uwe Müller mit seinem Blick in die Nacht als auchChristoph und Almut Hauschild in ihrer Erkundung des Oderhaffs mitviel Geduld und Liebe zum genauen Beobachten meisterhaft gelungen."Spannend montiert und mit gefühlvoller Musik verstärkt, entwickelndie Filme jeder für sich eine ganz besondere Atmosphäre.Im Film von Uwe Müller trippelt, krabbelt, schleicht und schlurftes. Die Musik haben Jörg Magnus Pfeil und Siggi Müller treffsicherkomponiert, wie die Laudatio hervorhebt: "Ganz gleich, ob sichtierische Einbrecher zu Tatort-Musik an Dachrinnen entlang hangeln,hungrige Hausgäste die Küche verwüsten oder der blasse Mond zumelancholischer Musik über den Nachthimmel schwebt: Dieser Filmtrifft immer den richtigen Ton."Und darum geht es in "Wilde Nächte": Wenn wir schlafen gehen,kommen sie zum Vorschein: Die Nachtigall singt ihr Liebeslied,Glühwürmchen gehen leuchtend auf Brautschau, Steinmarder, Dachs undWaschbär kriechen aus ihren Verstecken. Viele Tiere sind nachtaktivund leben ganz in unserer Nähe. Sie profitieren von den Menschen undbleiben dabei unsichtbar. Nur Spuren verraten Siebenschläfer, dieunsere Vorräte anfressen, Marder, die an Autokabeln knabbern oderFüchse, die auf Hühnerhöfen ihr Unwesen treiben. Dafür brauchen siekein künstliches Licht, dass unsere Nächte erhellt. Aber es bedrohtihr Leben ...Der Film "Das Oderdelta - Grenzenlose Wildnis an der Ostsee" vonChristoph und Almut Hauschild überzeugte die Jury durch seineBeobachtungen der Wölfe, Wisente und Seeadler in der Wunderwasserweltdes Oderhaffs zwischen Deutschland und Polen. Die Laudatio betont:"Es muss nicht immer exotisch sein. Dort wo es in der Natur wiedermehr Platz gibt, kann man spektakuläres Tierverhalten beobachten.Diese grenzenlose Wildnis liegt nur einen Steinwurf hinter den weißenStränden der berühmten Ostseebäder Usedoms."Pressefotos unter ard-foto.de bzw. pressefoto@mdr.de.Pressekontakt:MDR, Presse und Information,Kerstin Gensel-Dittmann,Tel. (0341) 300 6535 oder presse@mdr.de,Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell