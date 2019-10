Unterföhring (ots) -Stilvolle Eistanz-Kür oder schmerzhafte Rutschpartie? WelcherProminente wird eins mit dem Eis und verzaubert Publikum und Jury?Wer tanzt sich trotz Strapazen zum Sieg? Bei "Dancing on Ice" wagensich in der zweiten Staffel ab 15. November, immer freitags um 20:15Uhr, zehn Prominente gemeinsam mit ihren Profi-Eiskunstlauf-Partnernauf das eisglatte Parkett - live in SAT.1 und auf Joyn.Mehr Prominente, mehr "Dancing on Ice": Nach dem Auftakt desgroßen Live-Events am Freitag zeigt SAT.1 eine zusätzliche Ausgabe amSonntag, den 17. November, ebenfalls live um 20:15 Uhr.Wer erwärmt mit seinen Performances die Herzen der Zuschauer undder Juroren? Die zweifache Olympia-Siegerin Katarina Witt,Erfolgs-Unternehmerin und Tänzerin Judith Williams sowieEiskunstlauf-Kommentator und Deutscher Meister Daniel Weiss bewertendie Eistänze der Prominenten und ihrer Profi-Eiskunstlauf-Partner.Durch die SAT.1-Liveshow führen Marlene Lufen und Daniel Boschmann.Marlene Lufen: "Schlittschuhlaufen gehörte für mich schon immerzur Vorweihnachtszeit wie Lebkuchen und Glühweintrinken. Dass wir nunschon im November loslegen mit der zweiten Staffel 'Dancing on Ice'freut mich unfassbar doll. Jetzt passt alles zusammen - und mitunseren zehn neuen Promis wird es grandios!"Daniel Boschmann: "Marlene und ich freuen uns riesig! Wir gehen indie zweite Runde und bringen mit 'Dancing on Ice' den perfektenWeihnachtszauber. Wir haben mehr Stars, mehr Sendungen und einfachnoch mehr Spektakel. Es wird romantisch, lustig und viel härter.Unsere zehn Prominenten sind schon mit ihren Profi-Partnern auf demEis und mussten sich sogar schon durch ein Boot-Camp kämpfen.Weihnachten geht für mich dieses Jahr schon im November los."Produziert wird "Dancing on Ice" von ITV Studios Germany."Dancing on Ice" - ab 15. November, immer freitags um 20:15 Uhrund zusätzlich am Sonntag, 17. November, um 20:15 Uhr live in SAT.1und auf JoynHashtag zur Show: #DancingOnIceBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentPetra Dandl, Kevin KörberTel. +49 89 9507-1169, -1187Petra.Dandl@ProSiebenSat1.comKevin.Koerber@ProSiebenSat1.comBildredaktionJürgen MorgenrothTel. +49 89 9507-1129Juergen_Aloisius.Morgenroth@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell