Ein großes Herz für Fellnasen im Doppelpack: In der neuen Staffel von"Haustier sucht Herz" will Moderator und Hundetrainer Jochen Bendelwieder ein Zuhause für einsame Tiere finden. In der ersten Folge amDonnerstag, 13. September 2018, um 20:15 Uhr bei SAT.1 Gold trifft erim Tierheim Alsfeld die Chihuahua-Hündin Luna und ihre beiden WelpenHorst und Hildegund. Die Mutter wurde trächtig aus einem Haushalt mitüber 80 Hunden gerettet - das pelzige Trio sucht nun liebevolleBesitzer, die den kleinen Chihuahuas ein schönes Hundeleben bietenwollen. Außerdem in der Folge: Ein Wiedersehen mit dem dreibeinigenRüden Rana aus der vergangenen Staffel, der nun Titus heißt. Wie hater sich trotz Handicap in seinem neuen Familien-Rudel eingelebt?Ob aggressive Hunde oder Katzen, die ihren menschlichen Mitbewohnerdas Leben zur Hölle machen: In "Letzte Chance für 4 Pfoten", direktim Anschluss um 21:10 Uhr, stellt Jochen Bendel zehn tierische Fällevor, in denen es für Mensch und Tier um alles geht. Das Schicksal derHündin Ronja aus Ludwigshafen in der ersten Ausgabe macht sprachlos:Ihre Vorderpfoten sind verkrüppelt und nach hinten gebogen - sie kannsich nur robbend und hüpfend bewegen. Wird Jochen Bendel einenExperten finden, der Ronja ein normales und glückliches Hundelebenermöglichen kann? Und: Dobermann-Rüde Amun aus Nürnberg ist schwergezeichnet: Er wurde von seinen Vorbesitzern misshandelt und kannseiner Umwelt - Menschen und Tieren gleichermaßen - nur noch mitpurer Aggression begegnen. Jeder Spaziergang wird zur Tortur, schonmehrfach hat sich seine Besitzerin samt Hund in den Büschenversteckt. Auch hier gibt Jochen Bendel alles und vermittelt dieBeiden an Corina Fundel. Doch wird die Hundetrainerin es schaffen,Amun und Frauchen Iris ein normales Leben zu ermöglichen? "Haustiersucht Herz" und "Letzte Chance für 4 Pfoten" wird produziert vonDOCMA TV Produktion GmbH.Ein großes Herz für Tiere im Doppelpack mit Jochen Bendel ab 13.September bei SAT.1 Gold:20:15 Uhr: "Haustier sucht Herz": Tierzentrum Gelnhausen, TierheimAlsfeld, Tierheim Würzburg, Tierheim Mainz21:15 Uhr: "Letzte Chance für 4 Pfoten": Hündin Ronja ausLudwigshafen, Rüde Amun aus Nürnberg